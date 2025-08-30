F1, Wolff: "Briatore, Horner ed Ecclestone all'Alpine? Come se la mafia si riunisse”

"Sarebbe una storia entusiasmante, che potrebbe creare molta attenzione attorno alla Formula 1. Penso che ne abbiamo bisogno", ha poi aggiunto Wolff raddrizzando un po' il tiro in conferenza stampa. "Questo campionato è sempre stato sinonimo delle migliori gare, con piloti fantastici e grandi personalità - ha concluso il team principal Mercedes -. Credo che, ripensando all’era dei proprietari e dei team principal come Frank Williams, Ron Dennis, Flavio Briatore e Luca di Montezemolo, forse dovremmo lavorare proprio su questo aspetto. Se ci fosse un progetto così entusiasmante, fornirebbe un ottimo contenuto".