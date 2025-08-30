Logo SportMediaset
F1, Wolff: "Briatore, Horner ed Ecclestone all'Alpine? Come se la mafia si riunisse”

Il team principal Mercedes commenta la voci che circolano nel paddock con una battuta pesante

30 Ago 2025 - 16:53
© IPA

© IPA

In pista l'Alpine non sta attirando l'attenzione degli appassionati di Formula 1, ma nel paddock le voci sul suo futuro fanno molto discutere. Soprattutto dopo una battuta pesante di Toto Wolff relativa alla possibilità che Christian Horner, ex team manager Red Bull, e Bernie Ecclestone, storico proprietario del circus, diventino azionisti del team francese insieme a Flavio Briatore. "Riunire questi tre personaggi sarebbe come se si riunisse la mafia", ha detto il team principal Mercedes. Frase che non è passata affatto inosservata nonostante il tono scherzoso con cui è stata pronunciata.

Pole di Piastri, beffato Norris. Terza fila per la Ferrari con Leclerc

"Sarebbe una storia entusiasmante, che potrebbe creare molta attenzione attorno alla Formula 1. Penso che ne abbiamo bisogno", ha poi aggiunto Wolff raddrizzando un po' il tiro in conferenza stampa. "Questo campionato è sempre stato sinonimo delle migliori gare, con piloti fantastici e grandi personalità - ha concluso il team principal Mercedes -. Credo che, ripensando all’era dei proprietari e dei team principal come Frank Williams, Ron Dennis, Flavio Briatore e Luca di Montezemolo, forse dovremmo lavorare proprio su questo aspetto. Se ci fosse un progetto così entusiasmante, fornirebbe un ottimo contenuto". 

Frasi a cui Briatore ha replicato lasciando cadere la battuta pesante di Wolff e glissando un po' sull'argomento. "Al momento non sto considerando nulla di simile. Per quanto riguarda Horner, non è più in Formula 1 - ha detto il consigliere esecutivo dell'Alpine-. Spero che Christian torni presto, ma per ora non è nei piani di Alpine". 

