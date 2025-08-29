Logo SportMediaset
Libere 2: Alonso tra le McLaren di Norris e Piastri, Hamilton e Leclerc nella top ten

di Stefano Gatti
29 Ago 2025 - 17:24
© IPA

© IPA

McLaren in vetta alla classifica dei tempi anche nel secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Olanda ma tra le due monoposto papaya di Lando Norris e di Oscar Piastri si inserisce la Aston Martin di Fernando Alonso che sigla il secondo tempo a soli 87 millesimi dal leader Norris che conferma la leadership del primo turno con il tempo di un minuto, nove secondi e 890 millesimi. Lo spagnolo precede di soli due millesimi il leader della classifica generale Piastri. Quarto tempo per George Russell (+0.384). Il pilota inglese della Mercedes è stato costretto ad un'inchiodata in corsia box per evitare il contatto con la McLaren di Piastri che ha cambiato traiettoria davanti a lui nella manovra di parcheggio. L'episodio è sotto investigazione da parte della Direzione di gara.

Non esce ancora dal cono d'ombra Max Verstappen, solo quinto a 588 millesimi da Norris. Risale la china dopo un primo turno fuori dalla top ten la Ferrari: nonostante un altro testacoda (il secondo di giornata, un "360" completo ma innocuo!) Lewis Hamilton chiude sesto a 848 millesimi da Norris. Ottavo tempo per Charles Leclerc (tra i due ferraristi c'è la Red Bull di Yuki Tsunoda), il cui ritardo dalle vetta sfiora però il secondo pieno (944 millesimi). Franco Colapinto con la Alpine e Nico Hulkenberg (Sauber) sigillano la top ten. Dodicesimo tempo per Andrea Kimi Antonelli che fatica a prendere confidenza con l'asfalto di Zandvoort ma se no altro risale dall'ultima casella della classifica delle FP1 con la seconda Freccia d'Argento.

Stroll "rottama" la sua Aston Martin a Zandvoort

1 di 21
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

La sessione di prove che ha chiuso la prima giornata del weekend olandese è stata interrotta due volte con la bandiera rossa: nelle battute iniziali per un incidente di Lance Stroll con la Aston Martin alla curva tre (rovescio della medaglia per le "verdone" rispetto all'exploit di Alonso), nel finale per un "dritto" di Alexander Albon alla curva uno, la storica Tarzan. Nessuna conseguenza a livello fisico per i due piloti, danni pesanti al lato destro della AMR25 del canadese. 

