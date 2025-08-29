Libere 2: Alonso tra le McLaren di Norris e Piastri, Hamilton e Leclerc nella top ten

McLaren in vetta alla classifica dei tempi anche nel secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Olanda ma tra le due monoposto papaya di Lando Norris e di Oscar Piastri si inserisce la Aston Martin di Fernando Alonso che sigla il secondo tempo a soli 87 millesimi dal leader Norris che conferma la leadership del primo turno con il tempo di un minuto, nove secondi e 890 millesimi. Lo spagnolo precede di soli due millesimi il leader della classifica generale Piastri. Quarto tempo per George Russell (+0.384). Il pilota inglese della Mercedes è stato costretto ad un'inchiodata in corsia box per evitare il contatto con la McLaren di Piastri che ha cambiato traiettoria davanti a lui nella manovra di parcheggio. L'episodio è sotto investigazione da parte della Direzione di gara.