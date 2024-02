Formula 1, morto l'ex pilota Wilson Fittipaldi: aveva 80 anni

© Getty Images

L'ex pilota di Formula 1 Wilson Fittipaldi è morto all’età di 80 anni all'ospedale Prevent Senior, nel sud di San Paolo. Fittipaldi era ricoverato in ospedale dal 25 dicembre scorso, quando era rimasto soffocato da un pezzo di carne, era andato in arresto cardiaco ed era stato rianimato. Lo riportano i media locali. Il pilota, fratello maggiore del due volte campione del mondo Emerson Fittipaldi ha disputato 38 Gran Premi, ottenendo il suo miglior risultato nel GP di Germania nel 1973, quando fu settimo. Dopo due anni con la Brabham, assieme al fratello fondò la prima, e ancora oggi unica, scuderia di F1 sudamericana, la Copersucar Fittipaldi con cui corse nel 1975. Dopo aver lasciato la F1 per cinque stagioni si dedicò alle gare di Stock Car. Anche suo figlio Christian Fittipaldi è stato pilota di F1, negli anni '90.