Williams FW48 in ritardo: Sainz e Albon saltano i test di Barcellona

"Il team Atlassian Williams F1 ha deciso di non partecipare al test della prossima settimana a Barcellona a seguito di ritardi nel programma FW48, mentre continuiamo a puntare al massimo della performance. La squadra condurrà invece una serie di test, incluso un programma VTT (Virtual Test Track) la prossima settimana con la vettura 2026 per prepararsi al primo test ufficiale in Bahrain (da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio, ndr) e alla prima gara della stagione a Melbourne. Non vediamo l'ora di tornare in pista a nelle prossime settimane e vogliamo ringraziare tutti i nostri fans per il vostro continuo supporto: abbiamo molte aspettative per il 2026".