Williams FW48 in ritardo: Sainz e Albon saltano i test di Barcellona
Avvio di stagione in salita per il team di Grove, la nuova monoposto non è prontadi Stefano Gatti
Brutto colpo in casa Williams ma soprattutto per le ambizioni di Carlos Sainz. L'ex ferrarista dovrà accontentarsi di fare al massimo da spettatore interessato ai primi test stagionali sulla sua pista di casa (insieme al compagno di squadra Alexander Albon) in programma la prossima settimana: da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio. La nuova Williams FW48 equipaggiata con power unit (e cambio) Mercedes non sarà pronta per i test precampionato al Circuit de Catalanya. Il team di Grove lo ha reso noto con uno stringato comunicato stampa, annunciando l'intenzione di sostituire i test in Spagna con un programma di prova al simulatore. Eccone il test integrale:
"Il team Atlassian Williams F1 ha deciso di non partecipare al test della prossima settimana a Barcellona a seguito di ritardi nel programma FW48, mentre continuiamo a puntare al massimo della performance. La squadra condurrà invece una serie di test, incluso un programma VTT (Virtual Test Track) la prossima settimana con la vettura 2026 per prepararsi al primo test ufficiale in Bahrain (da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio, ndr) e alla prima gara della stagione a Melbourne. Non vediamo l'ora di tornare in pista a nelle prossime settimane e vogliamo ringraziare tutti i nostri fans per il vostro continuo supporto: abbiamo molte aspettative per il 2026".
Attualmente il lancio ufficiale è in calendario martedì 3 febbraio. Atlassian Williams Racing ha chiuso il Mondiale Costruttori dello scorso anno al quinto posto con 137 punti (bekn quarantacinque più di Racing Bulls) e... prima del "resto del mondo" alle spalle delle Big Four McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari.