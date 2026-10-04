LE PAROLE

Fabregas: "Il Como piace perché gioca con convinzione e identità"

Il tecnico spagnolo: "La società sta crescendo, ha imboccato la strada giusta"

04 Ott 2026 - 18:13
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"Quando il Como mi ha presentato il progetto sono rimasto colpito dalla sincerità. Quello che oggi stiamo vivendo è una storia bellissima per il calcio e per la città. La società sta crescendo, ha imboccato la strada giusta e bisogna proseguire. Si può giocare bene in tanti modi, la differenza la fa il come: noi stiamo giocando in modo propositivo che sta portando anche più turismo. Giochiamo con convinzione. La vittoria è la vittoria, ma prima di qualsiasi partita mi chiedo: come voglio perdere, eventualmente. La squadra la preparo con la nostra identità. Se un'altra squadra è migliore di noi, applaudo". Lo ha detto Cesc Fabregas, allenatore del Como, dal palco della nona edizione del Festival dello sport di Trento.

E ancora: "Non si può giudicare una società e uno staff per una sola stagione dove ci sono pochi italiani. Siamo saliti in Serie A con il 95 per cento di italiani. Ci sono tanti italiani che mi piacciono ma servono anche le possibilità per comprarli, con le nostre squadre under stiamo provando a far crescere dei giocatori italiani".

cesc fabregas

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