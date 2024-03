"Weekend fantastico, tutto ok fin dal via". Perez: "Sto arrivando"

© Getty Images

"Nel complesso per noi è stato un weekend fantastico. Mi sono trovato bene fin dal via e poi per tutta la gara. Il primo stint con le hard è stato un po' lungo, ha complicato le cose ma ci siamo adattati. Qualche problema solo a mandare in temperatura gli pneumatici ma - lo ribadisco - siamo soddisfatti. Questo circuito poi è molto impegnativo, tanta forza g nelle curve". Business as usual per Max Verstappen che coglie sul circuito della Corniche di Jeddah la cinquantaseiesima vittoria della sua carriera e sale per la centesima volta sui gradini del podio, aprendo la seconda doppietta in due GP per la Red Bull e la seconda in due anni in Arabia Saudita per i "Tori".