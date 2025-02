Voglia di riscatto: ecco la Williams FW47 di Sainz e Albon

Cerimonia di lancio a Silverstone e primi giri di pista in modalità shakedown per la Williams FW47 spinta dallo power unit Mercedes con la quale Carlos Sainz va a caccia di rivincite personali e il suo nuovo compagno di squadra Alexander Albon trova finalmente un'interfaccia di primo livello in un anno chiave della sua carriera. Come nel caso della McLaren MCL39 (in pista sempre a Silverstone giovedì 13 febbraio), si tratta al momento di monoposto ampiamente... provvisorie. La FW47 e le sue sorelle restano "work in progress" dal punto di vista tecnico fino ai test precampionato (in programma a fine mese in Bahrain).