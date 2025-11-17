Viaggio all'interno di Racing Force: dove nascono le tute di Antonelli

OMP e Bell, la nuova sede a Ronco Scrivia di Racing Force Group
Ampliata la sede di Ronco Scrivia: dove la sicurezza è tuttodi Redazione
Dove vengono realizzate le tute Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell? A due passi da Genova, precisamente a Ronco Scrivia nelle sede di Racing Force Group. Una sede tutta nuova che abbiamo avuto l'occasione di visitare per scoprirne i segreti. OMP, il marchio. Un'azienda diventata celebre con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Sempre all'avanguardia con soluzioni nuove e un'unica missione: la sicurezza dei piloti.
L'ultima frontiera è la tecnica chiamata sublimazione per stampare qualsiasi disegno su ogni tuta. Una sfida vinta e stravinta quando adidas e Mercedes quest'anno hanno chiesto una livrea speciale per il GP di Miami. Il risultato? Una tuta omologata, leggera e perfetta che è piaciuta a tutti, ai piloti in primis. Una tuta provata anche da Sebastian Ogier, pilota ufficiale Toyota rally, che l'ha indossata per la prima volta in occasione della tappa del Mondiale in Sardegna e non l'ha più tolta.
Tute realizzate a Ronco Scrivia nella storica sede che è stata ampliata per renderla più moderna e accogliente, da 8000 a 12000 metri quadrati a supporto della crescita produttiva e commerciale dei marchi del gruppo. Racing Force Group, appunto, che comprende OMP, Bell Racing, Zeronoise e Racing Spirit e anche nuovi progetti di diversificazione come HPS, con infrastrutture avanzate e soluzioni all'avanguardia.
Dietro a tutto questo il Presidente e Amministratore Delegato di Racing Force Group, Paolo Delprato che prima è entrato come investitore e poi si è innamorato a tal punto da seguire il tutto in prima persona.
Racing Force Group vuol dire sicurezza: dai caschi alle tute, passando per le cinture e tutto l'abbigliamento per il mondo racing. Una realtà mondiale, all'avanguardia anche in America nella Indycar. Successi su successi, il bello delle corse.