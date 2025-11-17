Viaggio all'interno di Racing Force: dove nascono le tute di Antonelli

L'ultima frontiera è la tecnica chiamata sublimazione per stampare qualsiasi disegno su ogni tuta. Una sfida vinta e stravinta quando adidas e Mercedes quest'anno hanno chiesto una livrea speciale per il GP di Miami. Il risultato? Una tuta omologata, leggera e perfetta che è piaciuta a tutti, ai piloti in primis. Una tuta provata anche da Sebastian Ogier, pilota ufficiale Toyota rally, che l'ha indossata per la prima volta in occasione della tappa del Mondiale in Sardegna e non l'ha più tolta.