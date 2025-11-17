Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
NUOVA SEDE

Viaggio all'interno di Racing Force: dove nascono le tute di Antonelli

Ampliata la sede di Ronco Scrivia: dove la sicurezza è tutto

di Redazione
17 Nov 2025 - 11:11
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dove vengono realizzate le tute Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell? A due passi da Genova, precisamente a Ronco Scrivia nelle sede di Racing Force Group. Una sede tutta nuova che abbiamo avuto l'occasione di visitare per scoprirne i segreti. OMP, il marchio. Un'azienda diventata celebre con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Sempre all'avanguardia con soluzioni nuove e un'unica missione: la sicurezza dei piloti. 

L'ultima frontiera è la tecnica chiamata sublimazione per stampare qualsiasi disegno su ogni tuta. Una sfida vinta e stravinta quando adidas e Mercedes quest'anno hanno chiesto una livrea speciale per il GP di Miami. Il risultato? Una tuta omologata, leggera e perfetta che è piaciuta a tutti, ai piloti in primis. Una tuta provata anche da Sebastian Ogier, pilota ufficiale Toyota rally, che l'ha indossata per la prima volta in occasione della tappa del Mondiale in Sardegna e non l'ha più tolta. 

OMP e Bell, la nuova sede a Ronco Scrivia di Racing Force Group

1 di 58
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tute realizzate a Ronco Scrivia nella storica sede che è stata ampliata per renderla più moderna e accogliente, da 8000 a 12000 metri quadrati a supporto della crescita produttiva e commerciale dei marchi del gruppo. Racing Force Group, appunto, che comprende OMP, Bell Racing, Zeronoise e Racing Spirit e anche nuovi progetti di diversificazione come HPS, con infrastrutture avanzate e soluzioni all'avanguardia.

Dietro a tutto questo il Presidente e Amministratore Delegato di Racing Force Group, Paolo Delprato che prima è entrato come investitore e poi si è innamorato a tal punto da seguire il tutto in prima persona. 

Racing Force Group vuol dire sicurezza: dai caschi alle tute, passando per le cinture e tutto l'abbigliamento per il mondo racing. Una realtà mondiale, all'avanguardia anche in America nella Indycar. Successi su successi, il bello delle corse.

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

Provò a estorcere 15 milioni agli Schumacher, il giudice: "Vergogna assoluta, le condanne non cambiano"

Made in Maranello: Ferrari Factory Tour, dove nascono le auto del Cavallino Rampante

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

Svelati i colori della nuova Audi da Formula 1

Le condizioni di Schumi: "Forse ha qualche interazione, va un po' meglio"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:52
Gran Galà del Calcio AIC 2025: ecco tutti i candidati ai premi
Napoli, torna Conte
13:47
Napoli, torna Conte
Stagione 2018-2019, Gattuso in panchina: 51 punti dopo 27 giornate
13:47
Anche Gattuso alla Supercoppa Italiana: il ct studierà Napoli, Inter, Milan e Bologna
Roma, la difesa c'è
13:46
Roma, la difesa c'è
Milan, verso Leao-Pulisic
13:45
Milan, verso Leao-Pulisic