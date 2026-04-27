Ciclismo, Giro d'Italia: Almeida rinuncia

27 Apr 2026 - 12:37

Joao Almeida non sarà al via del Giro d'Italia. Il capitano designato della Uae, terzo nella Corsa Rosa del 2023 e secondo nella scorsa Vuelta, non ha ancora recuperato da una sindrome virale contratta a inizio stagione: "Purtroppo non parteciperò al Giro il prossimo mese - ha scritto il corridore portoghese sui social -. I problemi di salute negli ultimi mesi hanno condizionato troppo la mia preparazione, per cui non sarei pronto in tempo: è un peccato perché è una corsa che amo tanto. Con la squadra abbiamo deciso di prendere un periodo di riposo e di ripianificare i nuovi obiettivi della stagione".

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