Verstappen guarda avanti: "Speravo ne avessimo di più ma ho limitato i danni, ci rifaremo". 

GP BRASILE F.1

Il campione di Stevenage multato dalla Direzione Gara per aver slacciato le cinture di sicurezza nel giro d'onore.

di

STEFANO GATTI

È la prima volta da Silverstone che ho tanti tifosi dal mia parte! Sono onorato del loro sostegno. Grande squadra, bravissimo anche Valtteri. Ho spinto più che potevo ma credo che questo sia stato il weekend più difficile della mia carriera". Sono le prime parole di Lewis Hamilton al termine di una performance maiuscola, che ha permesso al sette volte iridato di rilanciare l'inseguimento a Max Verstappen e la caccia al suo ottavo titolo iridato.

Una vittoria-capolavoro quella di Hamilton che nel tardo pomeriggio brasiliano è stato convocato in Direzione Gara per un'infrazione del Codice Sportivo relativa all'uso delle cinture di sicurezza, che Lewis ha slacciato nel suo giro di rientro. Infrazione che gli è costata una multa di 5000 euro (più un sanzione addizionale di altri 20mila euro, sospesa fino a tutto il 2022), a chiusura di un weekend parecchio movimentato per il Re Nero, in pista e fuori ma chiuso con un vittoria che Max Verstappen e la Red Bull digeriscono a fatica:

"Le ho provate tutte ma ci mancava il passo. È stata una bella battaglia. Eravamo in lotta per la posizione, mi sono difeso. Ho dato tutto ed è stato divertente. Speravo ne avessimo di più..Ho ancora un buon vantaggio in classifica. Diciamo che abbiamo limitato i danni ma contiamo di rifarci nelle prossime gare, che saranno completamente diverse".

Capace di impedire all'olandese di fare bottino pieno nel miniGP del sabato, il Valtteri Bottas in versione domenicale è meno efficace ma adempie anche nel GP "vero" il suo ruolo di team player:

Partenza un po' complicata, sono un po' deluso dal mio primo giro. Il passo però era buono. Lewis è stato fantastico ha vinto una gara grandiosa".