Verstappen: "Volevo salutare Honda con la vittoria". Norris e Piastri: "Tutto deciso ieri"

"È stata dura, abbiamo spinto tantissimo soprattutto con il secondo set. Le McLaren mi hanno messo pressione nel finale: ho gestito loro e le gomme. Il weekend non era iniziato bene ma poi ci siamo messi a posto e partire dalla pole position è stato fondamentale per la vittoria, questo è piuttosto chiaro. Abbiamo sfruttato il nostro potenziale fino in fondo ma conosciamo i nostri limiti. Dobbiamo migliorare il bilanciamento della nostra macchina, ci stiamo lavorando. Suzuka significa molto per me, ci ho pensato molto nel finale. Volevo ringraziare Honda per tutti i successi di questi anni, è stato il migliore degli addii".