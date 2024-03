Verstappen taglia corto: "Caso-Horner? Non mi interessa, penso solo al mio lavoro"

GP AUSTRALIA F.1

Il tre volte iridato deciso a replicare all'Albert Park di Melbourne le prime due vittorie stagionali: "Mercedes? La Red Bull è dove voglio essere". Alonso: "Sul futuro decido io"

© Getty Images "Penso che sia stato sicuramente il miglior inizio di un anno per me personalmente in macchina. È solo un buon equilibrio, ma penso che anche come squadra abbiamo lavorato molto bene, senza troppi errori. Quindi, ovviamente, sono molto contento e spero che possiamo continuare così. Cerchiamo di continuare a imparare cosa possiamo fare meglio, ma è stato molto positivo. Per quanto riguarda la vicenda-Horner, da quello che vedo viene gestito tutto nel modo corretto. Non entrerò in ulteriori dettagli su questo fronte perché non ne so di più. E non voglio nemmeno saperlo perché non è il mio lavoro né il mio compito all'interno della squadra. Per me resta comunque facile mettermi in macchina e correre nonostante tutto. Ci sono persone fantastiche anche al box, questo non è cambiato come si vede dai risultati ottenuti come squadre". Parlando con i media nel paddock di Melbourne, Max Verstappen insiste che il caso-Horner non interferisce sulla sua performance e prende ancora una volta (e molto significativamente) le distanze dalla vicenda stessa, mettendo invece in guardia i rivali (Ferrari e Mercedes in testa) sulla sua concentrazione e sul potenziale della RB20 che d'altra parte (con il campione olandese e con il suo compagno di squadra Sergio Perez) ha fatto doppietta nei primi due GP stagionali in Bahrain e Arabia Saudita.

Quanto al suo futuro e alle parole di Toto Wolff, che aveva ammesso che "gli piacerebbe" ingaggiare l'olandese. "La Red Bull è dove voglio essere. Penso che ci siano tutte le ragioni per essere felici, giusto?", ha tagliato corto.

© Getty Images

Da parte sua, Sergio Perez si dice piuttosto... preoccupato dell'eventuale partenza di Verstappen dalla Red Bull: "Per quanto ne so, penso che Verstappen abbia un contratto con la squadra ed è pienamente impegnato con la squadra. Sarebbe ovviamente un duro colpo per la squadra se dovesse andarsene. In questo momento tutti nel team stanno lavorando davvero bene insieme, l'intero gruppo di ingegneri è davvero unito".

© Getty Images

Terzo un anno fa a Melbourne, Fernando Alonso non si dice distratto da chi lo "tira per la giacchetta" a proposito dei piani futuri: "Non voglio aspettare fino all'estate (per prendere una decisione, ndr), perché non sarebbe corretto per me e per la mia attuale squadra, a livello di opzioni per il 2025. Però non voglio farmi prendere dalla fretta e perdere di vista gli obiettivi più ravvicinati. Sono concentrato sulle cose che vorrei provare in macchina adesso, non è il momento di pensare al prossimo anno. È sempre stato cosi'. Essere padrone del mio destino a volte mi ha aiutato, altre volte meno. Scelgo quando parto e quando arrivo in un team, scelgo quando lascio la F1 e quando torno. Adesso sceglierò cosa fare l'anno prossimo e non seguirò quello che fanno gli altri, non detteranno il mio destino. Lo farò da solo, nel bene e nel male è proprio quello che sono".