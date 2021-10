Verstappen: Risultato di squadra eccezionale. Speriamo di fare una buona partenza".

GP USA F.1 AUSTIN

Il leader del Mondiale pensa già alla prima staccata del GP, il suo rivale è deciso a ribaltare il risultato delle prove ufficiali.

di

STEFANO GATTI

"Qualifica entusiasmante. Il primo tentativo non è stato fantastico ma nel finale del giro ho trovato un po' di pioggia. Non mi sentivo sicuro ma è stato sufficiente. Primo e terzo tempo, un risultato di squadra eccezionale. Speriamo di fare una buona partenza". Max Verstappen guarda già avanti dopo aver messo al sicuro la pole position per un Gran Premio nel quale dovrà dividere la prima fila al via con il compagno più... scomodo: Lewis Hamilton, naturalmente.

LEWIS HAMILTON:

"Ringrazio innanzitutto il pubblico aemericano. Sono state qualifiche faticose. Dopo il primo turno di prove libere del venerdì abbiamo perso terreno. Comunque sono contento del mio ultimo giro. Ho fatto il massimo. Proverò a vincere".

SERGIO PEREZ:

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro come team. Purtroppo il mio ultimo tentativo non è stato buono come quello precedente. Nelle ultime curve ha iniziato a piovigginare ma è stato comunque un buon giro".