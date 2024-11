Max Verstappen si cautela in vista di Las Vegas: "Non è il mio circuito preferito, Red Bull non ha velocità sull'asciutto"

Nonostante l'importante vittoria centrata a Interlagos, Verstappen non è ancora sicuro di potersi ripetere anche a Las Vegas complice le difficoltà incontrate dalla Red Bull in condizioni meteorologiche favorevoli: "Se potrò vincere? Ci manca ancora velocità sull’asciutto. Quindi non è che all’improvviso tutto sia andato alla grande perché abbiamo vinto in Brasile. Il bagnato ha fatto la differenza. Il titolo non è ancora chiuso e ci sono ancora tanti punti in palio. Penso che le Ferrari saranno le vetture da battere e per tutti ci saranno due grandi incognite: le gomme e il freddo - ha aggiunto Verstappen -. La pressione riguarda più il fatto che voglio sempre fare il meglio che posso. Non si tratta del titolo in sé. Voglio provare comunque a godermi il fine settimana, vedremo quanto saremo competitivi".