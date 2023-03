F1 Arabia Saudita, Verstappen: "Giornata positiva, ma la gara non sarà come quella del Bahrain"

GP ARABIA SAUDITA

L'olandese della Red Bull: "Le gomme si consumano poco, la gara non sarà come quella del Bahrain"

© Getty Images Max Verstappen prova a tenere i piedi per terra dopo il dominio espresso dalla sua Red Bull nelle prime due sessioni di prove libere in Arabia Saudita: "Abbiamo avuto una giornata positiva, ma ci sono sempre alcune cose che possiamo migliorare - le sue parole a Sky Sports -. La battaglia sembra più ravvicinata rispetto al Bahrain e penso che ciò sia dovuto soprattutto al grip della pista e al comportamento delle gomme. Non sento di poter spingere al massimo. La scarsa usura delle gomme darà vita a una gara completamente diversa rispetto a quella del Bahrain".

Soddisfatto anche Fernando Alonso, apparso in gran forma con la sua Aston Martin: "Non si sa mai finché non arrivano le qualifiche, ma abbiamo provato quello che volevamo provare sulla macchina. Penso che non ci sia ancora un equilibrio ideale, quindi dobbiamo ancora andare a caccia di un po' di grip. Ma sì, finora tutto bene. È un altro buon inizio".

Giornata abbastanza complicata in casa Mercedes: "Ho faticato in entrambe le sessioni - le parole di Lewis Hamilton -. Continueremo a lavorare sui dettagli per rendere la macchina più semplice da guidare. Differenze rispetto all'anno scorso? Le sensazioni alla guida sono più o meno le stesse".

Predica calma George Russell: "Non so se gli altri team abbiano utilizzato piena potenza del motore o meno. Quel che è certo è che le Red Bull sono davanti, ma ci sono cose su cui stiamo lavorando per migliorare anche in prospettiva. Sicuramente non troveremo soluzioni da un giorno all'altro".