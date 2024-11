Verstappen, quando la classe... è acqua. Polveri bagnate per la Ferrari

A loro non farà particolarmente piacere ma tocca accomunare i due piloti Alpine. Il voto però è alto, come lo è quello del team bleu nel suo assieme. Certo, exploit del genere sono alla portata di squadre da centrogruppo (e spesso anche meno) solo nel contesto di fine settimana come quello del GP del Brasile di quest'anno, nei quali chi ha poco o nulla da perdere finisce spesso per guadagnarci parecchio, sfiorando addirittura il colpaccio. Come sempre in questi casi gli assenti (dai quartieri alti della classifica) hanno sempre torto, quindi bravi a Esteban e Pierre: la missione era comunque molto complicata e piena di insidie, loro non hanno praticamente mai messo una ruota fuori dall'asfalto.