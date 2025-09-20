Verstappen: "Qualifica lunghissima, pole fatta senza le gomme migliori"

Ha sognato a lungo la pole Carlos Sainz, che alla fine si è dovuto "accontentare" di una comunque strepitosa prima fila. “Grazie mille a tutti per il sostegno, sono molto contento di questa seconda posizione. Abbiamo azzeccato tutto, abbiamo messo la gomma giusta al momento giusto, mettendo insieme dei giri molto buoni. Probabilmente saremmo comunque finiti a 5, 6 decimi rispetto ai nostri avversari, ma oggi c’è riuscito solo Max, e non è un sorpresa - ha ammesso Sainz - però ho battuto tutti gli altri: siamo secondi, è una gran notizia. Oggi avevo una sola possibilità di fare un buon giro e ci sono riuscito. Sono orgoglioso: sono venuto alla Williams per riportarla davanti. L’anno scorso sono stato davanti tante volte, mi sento a mio agio li. Spero che la squadra si goda questo momento e spero che accada spesso l’anno prossimo”. E ancora: “In qualifica, quest’anno sono sempre andato bene, non è questo il mio punto debole. Non ho avuto dei problemi. Oggi abbiamo dimostrato che la velocità c’è su questa macchina e siamo anche in grado di eseguire quando conta. Purtroppo, quest’anno, le gare non vanno mai come vogliamo, ma non è un problema di velocità. I punti e le buone gare arriveranno, non sono preoccupato. Il piano domani è cercare di salire sul podio: farò di tutto per cercare di regalare alla Williams il primo podio”. Sulle voci di mercato: "Io in Mercedes al posto di Kimi? Ho un contratto con la Williams, nessuno mi ha chiamato. Sono solo rumors".