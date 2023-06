Verstappen, pole senza discussioni. Testacoda Ferrari: Sainz prima fila, Leclerc ultima

PROVE UFFICIALI

Il campione in carica completa con la pole due giorni di prove sempre in cima alle classifiche

Verstappen, arriva l'ennesima pole





















































© Getty Images

A Barcellona va in onda una qualifica vissuta pericolosamente e a tratti sorprendente, tranne che per la (appunto) scontata pole position di Verstappen, largamente annunciata da tre turni di prove libere dominati dall'olandese. Max dividerà la prima fila con uno dei due piloti di casa. Non Fernando Alonso, come molti si sarebbero aspettati, ma il ferrarista Sainz che riequilibra le sorti di un turno di prove ufficiali iniziato decisamente male per le Rosse , con Leclerc confinato al fondo dello schieramento (e per la prima volta da quando guida la Ferrari eliminato in Q1) a causa di una monoposto inguidabile.

Prestazioni discordanti tra compagni di squadra anche in casa Red Bull: Verstappen in pole, Perez fuori nel Q2 dopo un dritto nella ghiaia della via di fuga. Stesso discorso in casa Aston Martin, dove Lance Stroll si accende all'improvviso e stacca un tempo da terza fila, per la delusione del pubblico spagnolo che spingeva Alonso. L'asturiano si ferma alla nona casella (dietro a Esteban Ocon e Nico Hulkenberg, quarta fila) e dividerà la quinta fila con Oscar Piastri che completa la miglior qualifica stagionale della McLaren, grazie soprattutto al terzo tempo di Norris. Anche in casa Mercedes il verdetto delle prove ufficiali è contraddittorio: quinto tempo per Hamilton, dodicesimo per George Russell. Tra i due va in onda a metà sessione una pericolosa incomprensione in pieno rettilineo box: Russell si sposta a sinistra per sfilare la Ferrari di Sainz senza accorgersi della presenza della W14 gemella al suo fianco. Danni lievi per le monoposto ma soprattutto un gran sospiro di sollievo per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti.