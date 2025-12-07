Verstappen: "Non ho rimpianti, ci ho creduto fino in fondo"

"Dal mio punto di vista non ho lasciato nulla di intentato. Abbiamo tentato un azzardo in termini di strategia per aumentare le nostre opzioni sperando che...i pianeti si allineassero a nostro favore ma alla fine non è successo. Saltare la prima sessione del venerdì non mi ha aiutato a trovare il ritmo ad inizio weekend, quindi penso di avere fatto il massimo. Non avevamo il passo di Verstappen. Lando ha meritato il titolo. Ogni volta che scendo in pista so che non è facile batterlo ma credo anche che negli ultimi tre anni ci siamo spinti a vicenda. Quest'anno in particolare è stata una bella sfida tra noi. Ovviamente io e Lando nello stesso team e con la stessa macchina abbiamo avuto i nostri alti e bassi in diversi momenti. Lui è stato grande ma in fondo lo siamo stati tutti e tre".