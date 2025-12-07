Logo SportMediaset

Formula 1
GP ABU DHABI F.1

Verstappen: "Non ho rimpianti, ci ho creduto fino in fondo"

Il vicecampione del mondo accetta a fatica il verdetto della pista e guarda già alla rivincita

di Stefano Gatti
07 Dic 2025 - 17:43
© Getty Images

© Getty Images

MAX VERSTAPPEN

"Abbiamo perso, è dura da digerire ma ormai è andata così. Sono molto fiero e felice di come il nostro team ha reagito ad un difficile inizio di stagione e ad alcuni momenti molto duri. Non era facile andare nel caos, ma siamo riusciti a tenere botta e a dare sempre il massimo. Da parte mia sono felice: non ho rimpianti, abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere, anche nei momenti più complicati, quando la mia macchina non era per nulla piacevole da guidare. Che lezione mi rimane al termine di questa stagione? Mai mollare, crederci fino in fondo". 

OSCAR PIASTRI

"Dal mio punto di vista non ho lasciato nulla di intentato. Abbiamo tentato un azzardo in termini di strategia per aumentare le nostre opzioni sperando che...i pianeti si allineassero a nostro favore ma alla fine non è successo. Saltare la prima sessione del venerdì non mi ha aiutato a trovare il ritmo ad inizio weekend, quindi penso di avere fatto il massimo. Non avevamo il passo di Verstappen.  Lando ha meritato il titolo. Ogni volta che scendo in pista so che non è facile batterlo ma credo anche che negli ultimi tre anni ci siamo spinti a vicenda. Quest'anno in particolare è stata una bella sfida tra noi. Ovviamente io e Lando nello stesso team e con la stessa macchina abbiamo avuto i nostri alti e bassi in diversi momenti. Lui è stato grande ma in fondo lo siamo stati tutti e tre". 

DITE LA VOSTRA

Verstappen e Piastri battuti in volata: chi ha più rimpianti?

Verstappen
Piastri
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
