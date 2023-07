Verstappen: "Molto attento al via, poi ho gestito". Perez: "Sul podio da qui a fine stagione!"

© GET

"Bella gara, è stata più che altro una questione di sopravvivere alla prima curva dopo il via: c'era bagarre davanti a me, sono stato attentissimo. Ero un po' bloccato all'inizio ma quando ho potuto fare il mio passo è stato molto meglio. Da metà gara in avanti ho deciso di gestire e non prendere rischi inutili su una pista come questa che può essere molto severa. Ho rischiato grosso però mettendola di traverso tra Eau Rouge e Raidillon quando ha iniziato a piovere. E quello è un punto in cui è meglio che... non succeda nula. Mi è andata bene". Racconta così Max Verstappen l'ennesima cavalcata trionfale della sua stagione. Rimonta dalla terza fila al via, poi seconda metà del GP "in controllo.