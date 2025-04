Verstappen mette tutti d'accordo: pole da sogno a Suzuka

Straordinaria pole position di Max Verstappen a Suzuka. Il quattro volte campione del mondo olandese beffa all'ultimo secondo le super favorite McLaren, chiudendo un giro-monstre in un minuto, 26 secondi e 983 millesimi (nuovo record della pista), staccando di dodici millesimi di secondo Lando Norris che lo affianca in prima fila. Dalla seconda al via Oscar Piastri con l'altra McLaren (+0.044) e Charles Leclerc con la Ferrari, a 316 millesimi da Verstappen. Terza fila per le due Mercedes di George Russell (+0.335) e di Andrea Kimi Antonelli (+0.572), mentre il rookie Isack Hadjar occupa l'interno della quarta fila completata da Lewis Hamilton, a 627 millesimi dalla vetta. Quinta fila per Alexander Albon (Williams) e per il sorprendente Oliver Bearman con la Haas powered by Ferrari.