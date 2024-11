Verstappen: "Incredibile vincere da così lontano". Ocon e Gasly: "Giornata indimenticabile"

"Oggi è stato come essere sulle montagne russe. Ieri tanta sfortuna in qualifica con le bandiere rosse, poi la penalità. Sapevo che sarebbe stata dura ma siamo rimasti fuori dai guai e abbiamo preso tutte le decisioni giuste. Alla fine volavamo. È incredibile vincere partendo da così lontano sulla griglia. Una delle migliori rimonte della mia carriera, insieme a quella del 2016 sempre qui, anche se allora non vinsi. Qui con il nuovo asfalto c'era solo una traiettoria possibile per superare. Sapevo che dove attaccare, ho cercato di trovare un buon bilanciamento e devo dire di aver avuto molta fiducia in frenata. Beh, spero che questo fantastico pubblico si sia divertito. Abbiamo fatto un passo avanti per il titolo, ora dobbiamo solo stare alla larga dai guai. Max Verstappen festeggia come poche altre volte lo si è visto fare un ritorno alla vittoria (la sessantaduesima della carriera) che gli permette forse di "vedere" il quarto titolo.