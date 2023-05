Verstappen in pole, battuto Alonso. Ocon e Sainz in seconda fila, Leclerc penalizzato

PROVE UFFICIALI

Prima pole a Montecarlo per il campione in carica

© Getty Images Max Verstappen strappa per 84 millesimi la pole position del GP di Montecarlo ad un altrettanto straordinario Fernando Alonso. Dalla seconda fila scatteranno Esteban Ocon, a sorpresa autore del quarto tempo (+0.188) con la Alpine e Sainz con la Ferrari. Autore del terzo tempo delle qualifiche, Charles Leclerc è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato nel tunnel Lando Norris, in quel momento lanciato nel suo giro veloce. Il monegasco scala quindi dall'interno della seconda all'esterno della terza fila al fianco di Lewis Hamilton (+0.360) che fa valere tutta la sua esperienza per risalire la classifica nel finale. Scatterà dal fondo dello schieramento Sergio Perez: il vincitore della scorsa edizione del GP sbatte a Sainte Devote nel Q1 e abbandona le qualifiche poco dopo il loro inizio.

© Getty Images

Verstappen, Ocon, Leclerc, Alonso e... Verstappen. All'ultimo giro di giostra, il campione del mondo olandese si è ripreso quello che in fondo era suo: la pole per il GP di Monaco.delle qualifiche, dopo che ben tre avversari (Ocon, Leclerc e Alonso, appunto) era riusciti ad abbassare il tempo da lui fissato all'inizio del round finale. La tavola è apparecchiata, ma solo se Verstappen non sfrutterà a dovere la sua posizione privilegiata., il destino del GP sarebbe ampiamente segnato. Alle sue spalle però ci sono diversi piloti con motivazioni altissime.

© Getty Images

Alonso ha la migliore occasione (probabilmente l'ultima) da molti anni a questa parte di diventare il primo pilota a vincere a Montecarlo con tre monoposto diverse.Sainz (secondo nelle ultime due edizioni del GP), ha a sua disposizione una monoposto meno efficace di Red Bull e Aston Martin ma si trova anche nella posizione giusta per approfittare delle circostanze di un GP nel quale raramente tutto va... secondo logica. Da parte sua, Ocon sogna la seconda vittoria della carriera dopo quella rocambolesca nel GP d'Ungheria di due anni fa...Dopo due pole position consecutive nel 2021 e nel 2022 non andate... a buon fine, Leclerc è ancora autorizzato a puntare al bersaglio grosso ma - a differenza del compagno di squadra - dovrà prendersi molti rischi, specialmente allo spegnimento del semaforo.

A proposito della penalizzazione, i commissari di gara hanno riconosciuto al monegasco di aver reagito da una bandiera blu esposta all'interno del tunnel e di aver fatto il possibile per lasciare a Norris la traiettoria ideale, quando però era ormai troppo tardi. Sono state tenute in considerazione le particolarità del tunnel, con il passaggio dalla luce naturale a quella artificiale. In buona sostanza, Charles paga sia il ritardo con il quale è stato avvertito via radio dal team del sopraggiungere di Norris a velocità molto più alta della sua.

© Getty Images

Dalla quarta fila muoveranno Pierre Gasly (+0.568) che completa l'ottimo sabato monegasco di Alpine e George Russell che solo in qualifica riesce a fare il suo ingresso nella top ten, chiudendo ottavo a 599 millesimi dalla vetta. Dalla quinta fila prenderanno il via Yuki Tsunoda che si esibisce in una qualifica tutta in crescendo e Lando Norris, il cui ultimo time attack è stato come detto vanificato dall'involontario "bloccaggio" da parte della Ferrari numero sedici sotto il tunnel che riporta nella zona del traguardo.

McLaren anche in sesta fila con Oscar Piastri che - alla maniera di Russell nel campo Mercedes - è stato fin qui autore di un weekend tutto in salita ma nelle prove ufficiali si è sensibilmente avvicinato al compagno di squadra Norris, al netto del time attack finale abortito di quest'ultimo. L'australiano sarà affiancato da Nyck De Vries che - a rischio taglio da parette di Alpha Tauri - ha dato segnali di rilancio. Alexander Albon e Lance Stroll e Valtteri Bottas si spartiscono una settima fila da musi lunghi. Il pilota inglese perchè le prove del venerdì lasciavano intravedere una qualifica più brillante, il canadese per via della forbice prestazionale tutta a suo sfavore nei confronti di Alonso. Settima fila per Valtteri Bottas (deluso, le prove libere lo avevano visto inquilino fisso della parte bassa della top ten) e Logan Sargeant con l'altra Williams. Nona e penultima fila per le due Haas-Ferrari di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, mentre sarà Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a fare compagnia a Perez sul fondo dello schieramento.