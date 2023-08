Verstappen: "Gara dalle decisioni difficili". Alonso: "Se attaccavo Max... non uscivo dal circuito"

GP OLANDA

Missione compiuta per SuperMax, sul gradino più alto di un podio inedito

© Getty Images "È stato incredibile, oggi il meteo non ci ha reso la vita semplice, abbiamo dovuto prendere decisioni tutt'altro che semplici. Sono felice per i miei tifosi che sono qui a darci dentro nonostante il tempaccio. Il record di Vettel eguagliato? Per ora mi godo questa vittoria, a Monza vediamo. Intanto mi sento sollevato, c'era tanta pressione su di me in questi giorni." Max Verstappen analizza così il suo terzo consecutivo sulla pista di casa ma sicuramente il più difficile dal 2021 ad oggi tra le dune di Zandvoort.

© Getty Images

Insieme a Verstappen fanno festa in Olanda Fernando Alonso (al settimo podio stagionale ma il primo a tre mesi abbondanti da Montreal) e Pierre Gasly che quest'anno era già salto sul podio ma "solo" mel formato Sprint a Spa-Francorchamps.

"È stata una gara intensa, oggi la mia Aston Martin era molto piacevole da guidare e in queste condizioni è importante poter guidare in fiducia. Mi sono divertito. Quando siamo tornati qui tre anni fa non credevo che sarei potuto tornare sul podio quindi oggi è molto speciale salirci insieme a Max e Pierre. Questo posto è speciale, i fans trasmettono tantissima energia ma anche motivazione. Sono contento per Max: alla ripartenza ho fatto un pensierino ad attaccarlo ma poi mi sono detto che non sarei più riuscito a lasciare l'autodromo...!" (Fernando Alonso)

"Che gara, sto alla grande! Al ritorno dalla pausa estiva poi. C'erano deciisoni difficili da prendere in tempi strettissimi. Ero già salito sul podio quest'ano ma solo in una sprint: oggi è diverso. Ho avuto una penalità ed ho spinto al massimo in pista per annullarla. Gara impegnativa dall'inizio alla fine, una grande soddisfazione per noi tutti, oltretutto inaspettata". (Pierre Gasly)

Recrimina invece Sergio Perez, ancora una volta e un po' inevitabilmente relegato al ruolo di spalla dello straripante compagno di squadra:

"Peccato per la penalità, stavo rientramdo ai box e sono stato tradito dall'asfalto bagnato. Che sfortuna! Per quanto riguarda scelte e tempi riguardo alle soste ai box, beh... il team ha un quadro più completo del mio ma ne parleremo tra di noi. La seconda sosta è stata un po' ottimistica. Comunque siamo una squadra e l'obiettivo è quello di finire sempre davanti per vincere il Mondiale Costruttori". (Sergio Perez)