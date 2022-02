Verstappen debutta con il numero 1: show sul ghiaccio

FORMULA 1

L'olandese, al volante di una vecchia Red Bull, si è sfidato con un campione di speedway: "Non vedevo l'ora"

Dopo aver vinto il titolo di F1, Max Verstappen ha scelto di cambiare numero e passare all'1 riservato al campione del mondo: è la prima volta che verrà utilizzato sulla griglia di F1 dal 2014. Il debutto assoluto, però, è avvenuto sul circuito GP Ice Race all'interno dell’aeroporto di Zell am See, in Austria, dove l'olandese si è resto protagonista di una spettacolare esibizione insieme all'ex campione europeo di speedway su ghiaccio, Franky Zorn. Verstappen ha assaporato il ritorno in pista su una vettura da corsa, mentre Zorn si è divertito con impennate e ha spinto la sua moto fino agli angoli più estremi delle curve.

"Non sono così bravo a pattinare sul ghiaccio rispetto ad altre persone in Olanda, ma ho fatto del mio meglio. Questa è stata la mia prima volta sul ghiaccio con una macchina di Formula 1 e non vedevo l'ora di farlo. È stato molto interessante ed è abbastanza scivoloso, quindi bisogna stare attent. Tutto è molto freddo, compresi i freni, e le auto da corsa non sono ovviamente progettate per guidare sul ghiaccio, il che rende tutto ancora più difficile, ma è stato davvero incredibile. Sembra un po' diverso, ma alla fine della giornata è ancora una macchina di Formula 1. Nei test possiamo fare un sacco di giri e ottenere molte informazioni sulla vettura, che è importante. Non vedo l'ora di ricominciare", le parole di Max.