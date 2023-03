F1 Australia, Verstappen in conferenza stampa: "Non siamo mai stati così forti a inizio anno"

gp australia

Nelle ore che precedono l'inizio del weekend del GP d'Australia, il campione del mondo mostra ottimismo. Gli fa eco Lewis Hamilton: "Mi sento ringiovanito". Mentre Alonso va a caccia della 33a vittoria

Leclerc e Sainz si danno allo swingball

































Max Verstappen è un fiume in piena nella conferenza stampa che precede il GP d'Australia. Il campione del mondo sa di avere una grande chance per vincere: "Non siamo mai stati così forti a questo punto della stagione. Sarà tutto diverso rispetto all'anno scorso". Ottimismo anche per Lewis Hamilton: "Mi sento ringiovanito, con Mercedes fino alla fine". Fernando Alonso commenta così il caos-penalità: "Nelle ultime due gare, tante stranezze".

F1 AUSTRALIA, LA CONFERENZA DI VERSTAPPEN Max Verstappen e la Red Bull stanno dominando il Mondiale, e sanno di avere la chance di vincere ancora in Australia. Il campione del mondo non si nasconde nella conferenza stampa che precede il GP di Melbourne: "L'anno scorso è stato tutto molto frustrante. In gara eravamo lenti e poi ci siamo ritirati. Ma credo che abbiamo capito subito cos'avevamo sbagliato nel set-up e nell'affidabilità, e da lì in poi abbiamo fatti grandi step nelle performances. Ora è tutto diverso. Non siamo mai stati così forti all'inizio dell'anno, abbiamo la possibilità di fare risultato qui. Ovviamente per ottenere un grande risultato, ci servirà un grande weekend".

Max si sofferma poi sulle difficoltà avute in Arabia Saudita per un problema fisico: "Sono stato davvero male e ho sofferto anche nei giorni seguenti. Quando ero a casa mi sentivo come se potessi a malapena camminare e mi mancasse un polmone. Sono arrivato al weekend pensando che fosse tutto perduto, dopo il primo giro in FP1 mi sono serviti due giri lenti per recuperare e respirare normalmente. Ne ho risentito nel weekend, ero fisicamente limitato. Ma ho superato quel problema e ora mi sento meglio. Inoltre, le tre settimane di sosta mi aiuteranno ulteriormente a recuperare al 100%".

In chiusura, un commento su Fernando Alonso e la sua caccia alla 33a vittoria in Formula 1: "Credo che meritasse di vincere molte più gare di quelle che ha conquistato. Sarei felice di vederlo vincere ancora e arrivare a 33 vittorie, e magari andare oltre. Vedremo che succederà".

F1 AUSTRALIA, LA CONFERENZA DI ALONSO Risponde subito Fernando Alonso, che commenta la reazione dei suoi tifosi agli exploit con l'Aston Martin: "Mi eccita vedere come la Spagna si sia nuovamente entusiasmata per la Formula 1 e per ciò che sta facendo. Credo sia bellissimo vedere la loro reazione e spero che si siano divertiti per le mie gare e per questi due podi. La 33a vittoria? Era "El Plan" tre anni fa, quando sono tornato e ora tutti vogliono che vinca questa gara. Spero che si possa raggiungerla entro fine stagione, per poi inseguire la numero 34".

Nando non può astenersi dal commentare la penalità ricevuta e poi cancellata per quell'errore in partenza in Arabia Saudita, che inizialmente gli era costata il terzo posto: "Quest'anno sembra tutto più difficile a livello regolamentare. In due gare ci sono state due penalità in partenza ed è strano. Ovviamente siamo sempre concentrati sul non andare troppo oltre la riga gialla, ma nella concitazione della gara può capitare di essere distratti. Ho fatto un errore di pochi centimetri, a Melbourne starò più attento e cercherò di evitarlo. La soluzione attuata dalla Fia (linee più larghe di 20cm, con una riga gialla al centro)? Non so se aiuterà la riga gialla, sicuramente le linee più larghe saranno utili. Ma in circuiti come Monaco e Imola, molto stretti, potrebbero presentarsi dei problemi. Vedremo come proseguiranno le cose con le penalità. Di sicuro, nessuno vuole subirne una alla partenza, anche perché qualche cm di differenza non genera il minimo vantaggio".

F1 AUSTRALIA, LA CONFERENZA DI HAMILTON Alla vigilia del GP di Melbourne parla anche Lewis Hamilton, che svela di essere di ottimo umore: "Sono arrivato qui dalla Malesia, dopo qualche giorno di relax che mi ha rinvigorito. Ho fatto surf, mi sono allenato alla perfezione e mi sento ringiovanito e rinvigorito a livello mentale. C'è un'atmosfera positiva nel team, il miglioramento effettuato da una gara all'altra ci incoraggia e siamo consapevoli che stiamo facendo meglio dell'anno scorso. Da parte mia sto cercando di lavorare al massimo ed essere consistente. Ci attende una dura stagione, sono più in forma che mai. Il futuro? Questa è la mia famiglia, mi vedo con Mercedes fino agli ultimi giorni della mia carriera. Ripetere il percorso di Stirling Moss, che ha chiuso con questa scuderia, sarebbe un sogno".

