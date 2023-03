F1 Australia, Leclerc in conferenza: "Sarà difficilissimo vincere"

GP AUSTRALIA

Sconsolato il monegasco nella conferenza stampa che precede il weekend di Melbourne. Gli fa eco Carlos Sainz: "Non possiamo essere a due decimi in qualifica e otto in gara"

© ipp 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Ferrari vive un momento difficile. Le Rosse, dominanti in Australia un anno fa, si trovano molto distanti dalle Red Bull. Una situazione che viene esposta da Charles Leclerc nella conferenza stampa che precede il weekend: "Non posso affatto dire che qui sarà possibile vincere. Di sicuro non abbiamo le armi per farlo. Un anno fa era tutto diverso". Gli fa eco Carlos Sainz: "Non possiamo essere a due decimi in qualifica e otto in gara".

F1 AUSTRALIA, LE PAROLE DI LECLERC IN CONFERENZA In Australia riparte la caccia alla Red Bull, ma per la Ferrari il GP di Melbourne rappresenterà soprattutto un'occasione per ritrovare sè stessa, dopo la performance deludente in Arabia Saudita. Nella conferenza stampa che precede il weekend di gara, Charles Leclerc si esprime così sul momento della Rossa, che torna sulla pista dove aveva dominato l'anno scorso: "Non solo non abbiamo la macchina dell'anno scorso, ma abbiamo effettuato un passo indietro nelle performance e quindi non posso affatto dire che qui sarà possibile vincere. Di sicuro non abbiamo le armi per farlo. Un anno fa il mood era completamente diverso, eravamo in fiducia e molto felici. Ora stiamo lavorando per tornare davanti a tutti".

Leclerc si lascia poi andare a un commento disilluso sulle caratteristiche del circuito, e a una speranza per il futuro: "La quarta zona-Drs non cambierà le cose per noi, non ci saranno miracoli. Sarà un weekend difficile, nel quale potremmo essere molto vicini in qualifica e più lontani in gara. Novità sulla macchina? Qui non ce ne saranno, ma stiamo lavorando per portarle nella prossima gara e tornare vicini alla Red Bull, che è migliorata in ogni area ed è più forte. Ci sarà una sosta di tre settimane e dobbiamo sfruttarla. Il mio obiettivo comunque non è cambiato, voglio il Mondiale". Vedi anche Formula 1 Sainz: "Il problema della Ferrari è il surriscaldamento delle gomme"

F1 AUSTRALIA, LE PAROLE DI SAINZ IN CONFERENZA Rilascia dichiarazioni sulla falsariga del compagno, invece, Carlos Sainz nell'intervista rilasciata alle tv: "Non ci aspettavamo di essere così indietro, addirittura alle spalle delle Mercedes. Non siamo forti come l'anno scorso e così competitivi nel passo-gara. Sembra evidente che non siamo stati bravi come dovevamo e non abbiamo fatto un buon lavoro, ma lo sappiamo e conosciamo quale sia il problema e quali siano le difficoltà della macchina. La direzione verso la quale indirizzare lo sviluppo è molto chiara, se c'è un team capace di ribaltare questa stagione e riavvicinarsi alla Red Bull siamo noi. Abbiamo un piano a medio termine e non saremo felici finché non risolveremo i problemi che ci affliggono".

Sainz si focalizza poi sul weekend australiano: "Le nostre aspettative? Sappiamo che non sarà facile, che non possiamo puntare a vincere contro questa Red Bull, una macchina fortissima sotto ogni aspetto. Proveremo a trovare il set-up giusto che ci consenta di competere e migliorare rispetto alla scorsa gara. Non possiamo essere a due decimi in qualifica e otto in gara. Faremo del nostro meglio e poi aspetteremo le novità e gli aggiornamenti in arrivo dopo la sosta".