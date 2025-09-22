Verstappen, chi l'ha visto? Leclerc-Hamilton: "Vai avanti a tu che a me vien da..."

Lo strano caso di Doctor Liam e Mister Yuki. Uno ha perso la Red Bull, l'altro è quello che gliel'ha soffiata. A Baku si sono trovati a diretto confronto e - se non è finita a ruotate - probabilmente è solo perché quest'anno sull'asfalto azero era quasi impossibile superarsi. Meglio così, ne è venuto fuori per entrambi un buon risultato. Per incrociare le traiettorie ci saranno casomai altre occasioni, magari già tra due settimane a Singapore.