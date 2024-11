Verstappen a trazione integrale, Leclerc rosso di rabbia. Norris: chi l'ha visto?

Si era arreso a Verstappen in buona sostanza già all'uscita dall'aeroporto di Las Vegas, ancora prima di mettere via il passaporto. Un fine settimana inconsistente per Lando che in gara - come già in prova - fondamentalmente non ci ha nemmeno provato. Il punto-bonus agguantato grazie al pit stop dell'ultimo giro (per fortuna 'sta pantomima ha i GP contati) non alza nemmeno un po' il giudizio. VOTO 4 al suo compagno di squadra OSCAR PIASTRI che è pure riuscito a finirgli dietro nell'ordine d'arrivo (per non infierire o forse non lasciare nulla di intentato), colpito da penalità per... scarsa mira nel posizionarsi sulla sua casella della griglia.