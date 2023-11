Vasseur non cerca scuse per l'anno storto della Ferrari: "È colpa nostra"

FORMULA 1

Il team principal della scuderia di Maranello ha fatto una valutazione della prima stagione in rosso al termine dei test andati in scena ad Abu Dhabi: "Verstappen su un altro pianeta"

F1, un venerdì da rookie ad Abu Dhabi









































































© Getty Images 1 di 38 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Abbiamo iniziato con il piede sbagliato in Bahrain e nel complesso penso che ci siano alti e bassi durante tutta la stagione. Non c’è bisogno di cercare scuse: è colpa nostra". Frédéric Vasseur va dritto al punto e, dopo una stagione complicata per la Ferrari, ha deciso di non puntare su possibili alibi. Il Team Principal ha parlato a margine dei test andati in scena ad Abu Dhabi e ha fatto un'attenta valutazione su quelli che sono stati i problemi incontrati dal Cavallino Rampante.

Da perfetto stratega Vasseur ha posto grande attenzione anche agli avversari, a partire da Max Verstappen che con la Red Bull ha dominato in lungo e in largo la stagione. Una figura da cui prendere spunto per affrontare un 2024 in crescita dopo aver ritrovato una certa compattezza nella squadra nelle ultime gare: "Verstappen ha fatto una mega stagione in cui ha lottato con Perez per i primi due o tre eventi e poi si è ritrovato su un altro pianeta. Non ha commesso errori in questa stagione ed è anche colpa nostra che non l’abbiamo mai messo sotto pressione”.

