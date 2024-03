Leclerc: "Punto alla pole". Per Sainz "giornata molto difficile"

FORMULA UNO

Ottimismo nel garage rosso in vista del prosieguo del fine settimana saudita

"C'è ancora del lavoro da fare, siamo tutti molto vicini per il momento. Ora dobbiamo concentrarci sulla configurazione da qualifica. Puntiamo ad ottimizzare tutto il nostro pacchetto. Siamo sicuri di aver fatto un passo avanti rispetto al Bahrain. Dobbiamo capire dove siamo qui nel confronto con i nostri avversari. Per quanto riguarda la pole position... ancora non so bene ma... sì, la pole è il nostro obiettivo". Charles Leclerc "apre" alla possibilità per le Ferrari di puntare alla partenza al palo nel secondo appuntamento del Mondiale sul tracciato cittadino della Corniche di Jeddah.

Inizio di weekend travagliato per Carlos Sainz, presente in pista in entrambe le sessioni nonostante le precarie condizioni fisiche legate ai disturbi gastrointestinali che lo hanno colpito alla vigilia delle prove:

"È stata una giornata difficile ma sono contento di essere riuscito a portare a termine ugualmente il mio lavoro. Guidare con un problema di stomaco non è certo l'ideale. Spero vada meglio venerdì e poi sabato per il Gran Premio. Ho fatto molta fatica nel long run ma era importante prendere confidenza con la macchina e il suo comportamento su questa pista.È una buona base in vista delle prove ufficiali".

Spetta al Team Principal Frederic Vasseur tracciare il bilancio del day one di Jeddah e disegna la rotta della giornata di sabato, quando in palio ci sarà la pole position per il Gran Premio dell'Arabia Saudita.

