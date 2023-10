Vasseur fissa gli obiettivi della Ferrari per Austin: "Vogliamo tornare ai livelli di Singapore"

FORMULA 1

Il team principal in vista del Gran Premio degli USA: "Ci aspetta una tripletta di gare impegnative, servirà grande concentrazione da parte di tutti"

La Ferrari si prepara ad affrontare il Gran Premio degli USA con l'obiettivo di tornare ai livelli di Singapore. Dopo il successo nel weekend asiatico, la scuderia di Maranello non è più riuscita a ripetersi e ha faticato in Qatar, complice le difficoltà incontrate nelle curve più veloci. Un aspetto che si potrebbe riproporre ad Austin, ma che non riduce la voglia del team principal Fredric Vasseur di riscattarsi.

Vedi anche Formula 1 Verstappen senza rivali a Losail, Piastri e Norris sul podio, solo 5° Leclerc In vista del weekend a stelle e strisce il francese ha descritto le intenzioni degli uomini del Cavallino, decisi anche a superare i problemi di affidabilità incontrati nelle ultime settimane. “Vogliamo ottimizzare la performance del nostro pacchetto e l’unico modo per farlo è tornare al livello dimostrato a Singapore e in Giappone. Solo così potremo consentire ai nostri due piloti di dare il massimo - ha sottolineato Vasseur -. Siamo reduci da una gara in cui abbiamo pagato a caro prezzo un problema di affidabilità sulla monoposto di Sainz. Abbiamo lavorato duramente affinché situazioni del genere non si verifichino più“.

Il team principal ha fatto infine il punto sui numerosi impegni che accompagneranno la "Rossa" in vista del finale di stagione: "Ci aspetta una tripletta di gare impegnative, con cinque appuntamenti in tre settimane, considerando anche le due Sprint Race. Piloti e team dovranno tenere alta la concentrazione per massimizzare le opportunità“.

Vedi anche Formula 1 F1, Domenicali: "Mondiale 2024? Può essere apertissimo"