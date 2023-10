F1, Domenicali: "Mondiale 2024? Può essere apertissimo"

l'intervista

Il numero uno del Circus a Sportmediaset: "L'anti Verstappen? Tanti piloti forti"

Stefano Domenicali ha parlato del presente e del futuro della F1 in occasione dell'annuncio del prolungamento della partnership con Pirelli fino al 2027: "C’è la possibilità di avere un campionato apertissimo l’anno prossimo - ha detto il numero uno del Circus ai microfoni di Sportmediaset -. La crescita avuta per esempio da McLaren in questa stagione ha risposto a tutti quelli che dicevano che col budget cap non si sarebbero potute sviluppare le macchine. In ogni caso mancano ancora tante gare quest'anno e la lotta dietro Verstappen è aperta".

L'ex team principal della Ferrari ha preferito tuttavia non sbilanciarsi su chi vede come principale candidato a insidiare il trono dell'olandese: "Abbiamo tanti piloti forti, sicuramente quello del valore dei piloti non è un tema e non lo sarà nei prossimi anni. Basta guardare i distacchi nelle qualifiche, che sono sempre molto serrate. Abbiamo ragazzi che sono protagonisti in pista e anche fuori, il che è fondamentale per la crescita della F1".

Si è infine parlato anche del legame con Pirelli e delle sfide future: "La bellezza di questo accordo è che dimostra come Pirelli sia un partner affidabile, serio e importante per la crescita che ha avuto la Formula 1 in questi anni. Nei prossimi anni verranno sviluppate macchine nuove, che avranno bisogno di pneumatici sempre super performanti e questa sarà la sfida principale dal punto di vista tecnico. In più è un partner che conosce e comprende i valori della F1 su temi come la sostenibilità, su cui noi stiamo lavorando. Ricordiamo che il nostro obiettivo è essere ‘carbon neutral’ nel 2030. Questo è un percorso che ci vede accomunati anche fuori dalla pista. La sostenibilità è una responsabilità sociale, per la quale però serve il supporto di tutti i fornitori e di tutti coloro che compongono l’ecosistema della F1".