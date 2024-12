Uno-due McLaren Norris-Piastri, 3. Hulkenberg, Ferrari 4. e 6. con Sainz e Leclerc

Alle spalle dei primi sei, Valtteri Bottas conferma i recenti progressi di Stake F1 Sauber "staccando" un ottimo settimo tempo finale (+0.713 da Norris) che gli permette al finlandese in procinto di tornare in Mercedes (come pilota di riserva) di precedere nella seconda parte della top ten Kevin Magnussen (Haas, lui pure al passo d'addio per il WEC con BMW), Alexander Albon (Williams powered by Mercedes) e Yuki Tsunoda che la spunta per la decima casella sul compagno di squadra Racing Bulls Liam Lawson, quest'ultimo ormai in dirittura d'arrivo nella caccia (che lo oppone proprio a Yuki) alla seconda Red Bull attualmente guidata da Sergio Perez. Quattordicesimo tempo per il messicano alle spalle della Mecedes di un poco brillante George Russell e davanti all'altra Stake F1 Sauber di Guanyu Zhou.