Un mese al lancio della nuova Freccia: Mercedes "aspetta" Hamilton?

STEFANO GATTI

Sempre in attesa di sapere se a guidarla nel Mondiale - oltre a Valtteri Bottas - ci sarà anche Lewis Hamilton, la Mercedes ha reso noto il giorno del "lancio" (online) della nuova W12: esattamente tra un mese, martedì 2 marzo, dieci giorni prima della "tre giorni" di test precampionato (12-14 marzo) di Sakhir in preparazione al via della stagione sulla stessa pista nel Gran Premio del Bahrain di domenica 28 marzo.

Prima della prossima Freccia (Nera oppure d'Argento), ad affrontare un primo giudizio per forza di cose meramente... estetico, saranno McLaren e Alfa Romeo Racing. In attesa, naturalmente, di altri "annunci" ormai dietro l'angolo. La C41 italo-elvetica spinta dalla power unit Ferrari di Raikkonen e Giovinazzi verrà svelata lunedì 22 febbraio a Varsavia, grazie ai "buoni uffici" (leggi sponsor) del terzo pilota Robert Kubica. Sette giorni prima, quindi già lunedì 15 febbraio, faremo conoscenza con le forme della McLaren MCL35M di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Dove la "M" in coda alla sigla seriale sta per Mercedes, visto che la Casa di Stoccarda torna a spingere le monoposto "made in Woking" per la prima volta dal 2014.

La W12 tedesca - all'anagrafe... Mercedes-AMG F1 W12 E Performance - sarà appunto svelata il prossimo 2 marzo ma - al momento - più che alla linea ed alla livrea della monoposto- la curiosità generale è quasi esclusivamente concentrata sulla difficile trattativa tra il trio Daimler-Wolff-Ineos ed il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Perchè poi, negli ultimi sette anni di strapotere di Stoccarda, la differenza l'ha sempre fatta il Re Nero.