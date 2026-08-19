Ufficiale il rinnovo di Carlos Sainz con la Williams: siglato un ricchissimo biennale

19 Ago 2026 - 15:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Williams

© Williams

Carlos Sainz e Williams hanno rinnovato il proprio legame per altri due anni: il pilota spagnolo, secondo quanto riportato da Marca, diventa uno dei più pagati della F1. 30 milioni l'anno per lui, preceduto solo da Verstappen (70), Hamilton (60), Leclerc (40) e Russell (34), e pari al campione del mondo in carica Lando Norris. "Sono entusiasta di annunciare la mia permanenza nella famiglia Atlassian Williams F1 Team. Credo davvero nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica sia in pista, così come negli investimenti e nel duro lavoro che stanno portando avanti dietro le quinte.” Sainz ha quindi ribadito la volontà di essere parte attiva del processo di rilancio: “Abbiamo tutto ciò che serve per cambiare questa situazione insieme. Sono determinato quanto lo ero il primo giorno ad aiutare Williams a tornare dove merita di essere e non vedo l’ora di creare altri ricordi con il team" ha affermato il pilota.

Ultimi video

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:28
Hamilton non si ferma: allenamento anche… per lo staff

Hamilton non si ferma: allenamento anche… per lo staff

00:32
Hamilton non si ferma nella pausa estiva della Formula 1: il suo allenamento

Hamilton non si ferma nella pausa estiva della Formula 1: il suo allenamento

00:38
Kimi Antonelli sfreccia anche in vacanza alla guida di una moto d'acqua

Kimi Antonelli sfreccia anche in vacanza alla guida di una moto d'acqua

00:14
Kimi dj in Sardegna

Kimi dj in Sardegna

02:21
Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

00:28
Norris non dimentica il passato

Norris non dimentica il passato

00:59
Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

00:40
Hamilton scatenato sulla tavola

Hamilton scatenato sulla tavola

00:29
Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

00:52
Sfida sulle minicar Lego

Sfida sulle minicar Lego

00:20
L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

00:15
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

I più visti di Formula 1

Il Mondiale riparte da Zandvoort: per la Ferrari  un GP da dentro o fuori?

Andrea Stella: "Abbiamo una nuova vetrina di trofei da riempire". E su Fornaroli...

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Williams conferma Albon per il 2027: "Ancora più motivato a spingere insieme per risalire la griglia"

Raikkonen ci riprova: bis nella NASCAR ad Austin

Notizie del giorno
Vedi tutti
Varenne
15:56
Varenne avrà un mausoleo a lui dedicato, l'annuncio social dell'allevamento dove viveva Il Capitano
15:44
Inter vicina all'accordo col Liverpool per Curtis Jones: operazione da 35 milioni di euro
15:42
Ufficiale il rinnovo di Carlos Sainz con la Williams: siglato un ricchissimo biennale
15:36
Mendes è arrivato a Milano, si infiamma l'asse con il Milan: summit di mercato in sede, gli scenari
15:32
Il pagellone verso il debutto: Inter ancora davanti a tutti ma Juve e Milan stanno arrivando