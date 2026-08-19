Ufficiale il rinnovo di Carlos Sainz con la Williams: siglato un ricchissimo biennale

Carlos Sainz e Williams hanno rinnovato il proprio legame per altri due anni: il pilota spagnolo, secondo quanto riportato da Marca, diventa uno dei più pagati della F1. 30 milioni l'anno per lui, preceduto solo da Verstappen (70), Hamilton (60), Leclerc (40) e Russell (34), e pari al campione del mondo in carica Lando Norris. "Sono entusiasta di annunciare la mia permanenza nella famiglia Atlassian Williams F1 Team. Credo davvero nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica sia in pista, così come negli investimenti e nel duro lavoro che stanno portando avanti dietro le quinte.” Sainz ha quindi ribadito la volontà di essere parte attiva del processo di rilancio: “Abbiamo tutto ciò che serve per cambiare questa situazione insieme. Sono determinato quanto lo ero il primo giorno ad aiutare Williams a tornare dove merita di essere e non vedo l’ora di creare altri ricordi con il team" ha affermato il pilota.