Tutto pista e famiglia. Antonelli: "Ispirato da Senna, stregato da Silverstone e quella volta a Hockenheim..."

"Durante le festività e nella prima parte dell'inverno ho trascorso un po' di tempo con la mia famiglia. Era molto importante per me farlo perché non li vedrò molto una volta iniziata la stagione. Mio padre in realtà mi seguirà a tutte le gare ma mia madre, mia sorella, mia zia e mia nonna non saranno in grado di farlo. Quindi, rilassarmi a casa e stare con i miei familiari è stato bello. Poi ho fatto un paio di ritiri con il team, uno dei quali a Lanzarote. È stato davvero bello, in un posto davvero magnifico e con un meteo favorevole. Era la mia prima volta là e il centro in cui ho soggiornato aveva tutto. Tante attività da fare durante la giornata e relax alla sera, ma ci siamo allenati molto duramente".