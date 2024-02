Tutti in pista nei test di Sakhir: Leclerc porta al debutto la SF-24

© Getty Images

La stagione della Formula Uno è ufficialmente iniziata con il via del dei tre giorni di test precampionato a Sakhir. Il primo pilota a lasciare i box alle otto in punto del day one e a prendere la pista è stato George Russell con la Mercedes davanti a Fernando Alonso con la Aston Martin, Alexander Albon con la Williams e Valtteri Bottas con la Sauber. Charles Leclerc porta al debutto la Ferrari SF-24 che (almeno nel piano iniziale) dopo la pausa pranzo e fino al termine delle prove alle diciassette (ora italiana, le diciannove di Manama) passerà nelle mani di Carlos Sainz. Diversa la scelta di Red Bull: la nuova e già temutissima RB20 sarà affidata per tutto il giorno a Max Verstappen. Regolarmente al suo posto al muretto del team campione del mondo il Team Principal e CEO di Red Bull Racing Christian Horner. tutt'ora al centro di una complessa vicenda extrsportiva che attende una soluzione in tempi ragionevolmente brevi. Dopo le prime due ore di test (ore 10 italiane), in cima alla classifica dei tempi c'è proprio il tre volte campione del mondo olandese con il tempo di un minuto, 33 secondi e 965 millesimi. Seconda casella del ranking per il ferrarista Leclerc con un ritardo di 182 millesimi da SuperMax, terzo Alonso (+0.320). Più staccati gli altri: Bottas è quarto a un secondo e 366 millesimi dal vertice. Il finlandese precede Yuki Tsunoda con la discussa (e anche un po' temuta) VCARB01 di VISA Cash App RB (ex Alpha Tauri) e Alexander Albon con la Williams. A completare la top ten di una classifica per forza di cose non si sa quanto veritiera (causa differenti piaNi di lavoro e carichi di carburante) sono Magnussen, Piastri, Russell e Ocon.