Tutti i rookie all'attacco:  linea verde in evidenza a Monza

Sul piano pratico, Gabriel ha messo in mostra un trend di crescita potentissimo e all'apparenza incontrovertibile, in questo magari aiutato da una squadra - la Sauber - che un po' a sorpresa quest'anno ha lasciato ad altri (Alpine) il ruolo di ultima ruota del carro iridato, per raggiungere addirittura il podio con Nico Hulkenberg (che ha infatti il doppio dei suoi punti) ad inizio luglio a Silverstone. A secco di punti nei primi dieci GP del 2005, Bortoleto ha ingranato e marce alte a partire da inizio estate, centrando la zona punti in quattro degli ultimi sei appuntamenti e facendo seguire (anzi, precedere) al risultato sotto la bandiera a scacchi una crescita in qualifica ugualmente impressionante: a Monza il brasiliano ha preso il via dalla quarta fila - settimo tempo - a fianco del suo manager Fernando Alonso. Proprio lui, il rookie fenomeno di quel quartetto del 2001!