Tutti i record di Lewis Hamilton in Formula 1

F1

Con il successo al Nurburgring, Lewis Hamilton ha raggiunto Michael Schumacher come numero di Gran Premi vinti in carriera, 91: è solo l'ultimo dei record in Formula 1 del pilota britannico che in questa stagione potrebbe eguagliare il tedesco anche nei Mondiali vinti, sette. A 35 anni compiuti, Hamilton è già nella storia della F1 ma non ha intenzione di fermarsi: ecco i primati che ha già tagliato dal 2007, primo anno nel Circus.

Maggior numero di GP vinti: 91, come Michael Schumacher

Maggior numero di GP consecutivi conclusi: 44

Maggior numero di vittorie nello stesso GP: 8 (Ungheria) come Michael Schumacher (Francia)

Maggior numero di vittorie nel GP di casa: 7 (Gran Bretagna)

Maggior numero di GP vinti da un debuttante: 4 (2007) come Jacques Villeneuve (1996)

Maggior numero di pole position: 96

Maggior numero di pole position con lo stesso costruttore: 70 (Mercedes)

Stagioni consecutive con almeno una pole position: 14

Maggior numero di pole position nello stesso GP: 8 (Australia) come Ayrton Senna (San Marino) e Michael Schumacher (Giappone)

Maggior numero di pole position nel GP di casa: 7 (Gran Bretagna)

Maggior numero di giri veloci nello stesso GP: 7 (Italia) come Nigel Mansell (Gran Bretagna) e Michael Schumacher (Spagna)

Maggior numero di podi: 160

Maggior numero di podi in una stagione: 17 (2015, 2016, 2018, 2019) come Michael Schumacher (2002) e Sebastian Vettel (2011)

Maggior numero di punti: 3.661

Maggior numero di GP consecutivi a punti: 44

Maggior numero di punti in una stagione: 413 (2019)

Maggior numero di GP a punti: 224

Maggior numero di prime file: 155

Maggior numero di GP con almeno un giro in testa: 158

Maggior numero di GP consecutivi con almeno un giro in testa: 158

Maggior numero di GP consecutivi con almeno un giro in testa: 16

Maggior numero di GP con almeno un giro in testa in una stagione: 19 (2019)

Maggior numero di vittorie partendo dalla pole position: 56

Maggior numero di GP percorsi in testa dal primo all'ultimo giro: 21

Maggior velocità media nel giro in qualifica: 264,362 km/h (Italia 2020)