Triple Crown per Sainz, Prost, Mansell e Ickx ma Jacky e Nigel... calano il poker

Con il suo ingaggio da parte di Williams Racing, Carlos Sainz entra a far parte di un club a suo modo esclusivo e prestigioso: quello dei piloti (quattro con lui) che nella loro carriera hanno guidato per Ferrari, McLaren e Williams, in ordine alfabetico (e per numero di titoli piloti), le tre squadre più cariche di tradizione e successi della Formula Uno storica (con un'importante nota non tanto a margine che introduciamo più avanti), antecedente all'avvento di Red Bull e Mercedes. Gli altri tre sono - in ordine di apparizione sulla scena iridata - Jacky Ickx, Alain Prost e Nigel Mansell: questi ultimi due in realtà sostanzialmente coevi, tanto da essere stati anche compagni di squadra alla Ferrari. Certo, la linea di demarcazione temporale lungo la quale ci muoviamo (escludendo le due squadre più vincenti del Ventunesimo Secolo) è un po' forzata ma - già sdoganata dai canali social della Formula 1 - è anche a nostro avviso legittima e Carlos il collezionista (di top teams) la attraverserà ufficialmente tra un paio di mesi, prendendo il via del Gran Premio d'Australia all'Albert Park di Melbourne.