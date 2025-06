Tori alla carica a Spielberg: Verstappen pronto a provarci

È la sua seconda casa ma non propriamente quella delle vacanze, anche se si trova tra le verdissime montagne della Stiria. Per Max Verstappen il Gran Premio d'Austria del prossimo fine settimana è appunto il secondo in ordine di importanza (causa Red Bull) dopo quello d'Olanda ma, appunto, per le ferie è ancora presto. Al quattro volte campione del mondo toccherà invece fare un'altra volta ancora gli straordinari per provare a tenere il passo (gara, soprattutto) delle McLaren e soprattutto tenere in vista le residue speranze di cinquina iridata consecutiva. Il teatro d'operazioni intanto è tutto sommato favorevole, e non è solo questione di "giocare" in casa.