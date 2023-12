Todt su Schumacher: "Michael c'è, ma non è più quello di prima"

© Getty Images

“Michael è qui, quindi non mi manca, ma non è più il Michael di prima. È diverso ed è magnificamente sostenuto da sua moglie e dai suoi figli che lo proteggono. La sua vita ora è diversa e ho il privilegio di poter condividere momenti con lui. Questo è tutto quello che c’è da dire. Purtroppo il destino lo ha colpito dieci anni fa e non è più il Michael che abbiamo conosciuto in Formula 1”. Fanno riflettere e mettono addosso tanta nostalgia e tenerezza le scarne ma significative dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa da Jean Todt a "L'Equipe".