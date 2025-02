Test Pirelli a Barcellona: miglior tempo per Leclerc davanti a Piastri e Hamilton

Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Oscar Piastri in pista nel secondo e ultimo giorno di test Pirelli al Montmelò di Barcellona, mirati a collaudare gli penumatici che il Costruttore italiano fornirà nel 2026 alle squadre impegnate nel Mondiale. I due ferraristi si sono alternati sulla SF-24 modificata, mentre il giovane talento australiano si è messo al volante della MCL60 (del 2023) che nella prima giornata era stata portata in pista dal vicecampione del mondo Lando Norris. Entrambe le vetture sono state adattate per adattarsi ai prototipi di pneumatici progettati in base al nuovo regolamento tecnico che entra in vigore il prossimo anno, più stretti di quelli attuali di 25 millimetri all'anteriore e 30 al posteriore.