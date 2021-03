Test F1, Binotto: "In linea con le aspettative, sarà un anno complicato e ricco di sfide"

TEST F1

Il team principal della Rossa non si nasconde e, analizzando le prime prestazioni della SF21, avverte sui possibili rischi dell'anno

Le prime uscite della nuova SF21 lasciano soddisfatto il team principal di Ferrari Mattia Binotto. Con i test in Bahrain prossimi alla chiusura, dove a Sakhir le monoposto hanno avuto modo di girare per 24 ore in tre giorni, l'ingegnere ha accolto con entusiasmo il lavoro portato avanti dalla scuderia: "La vettura si sta comportando secondo le nostre aspettative, abbiamo degli strumenti di progettazione utili ma ciò non significa essere veloci. La velocità sul rettilineo non è più un problema rispetto all'anno scorso". Getty Images

Passi in avanti rispetto alla scorsa stagione, ha evidenziato Binotto che però ha avvertito: "Capiremo dove possiamo andare nei prossimi 15 giorni o direttamente in gara, penso tutte le vetture saranno una vicino all'altra sia in qualifica che per il passo gara e solo alcuni dettagli faranno la differenza".

Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono alternati alla guida della nuova Rossa, ma i dati dei due piloti non sono ancora stati incrociati con quelli delle altre scuderie: "Non abbiamo ancora fatto analisi, stiamo cercando di capire la macchina alternando i piloti in questi tre giorni intensi. E' presto fare analisi di prestazione rispetto agli altri, stiamo pensando a noi stessi per prepararci al meglio all'avvio di stagione. Sono gli unici test prima dell’inizio stagione e stiamo cercando di ottenere quanti più dati possibile. E capire la vettura, il suo comportamento in tutte le condizioni e soprattutto la correlazione con i nostri strumenti a Maranello. Tra i team abbiamo avuti programmi diversi, condizioni climatiche differenti che non ci lasciano pensare agli altri".

"A inizio stagione è sempre giusto partire con entusiasmo, ma sappiamo già che sarà un anno complicato perché ci attendono tante sfide. C'è una vettura per il 2022 da progettare, siamo partiti ma c'è tanto lavoro da fare, c'è un regolamento finanziario con un budget cap da gestire e anche la stagione in pista non sarà facile" ha proseguito Binotto.

Piedi per terra, ma il lavoro non mancherà: "Abbiamo un pilota nuovo, Carlos si sta ambientando bene ed è felice. L'anno scorso siamo partiti con grande difficolta, abbiamo subito il congelamento, ma quest'anno è fatto di 23 gare e potremo modificare qualcosa sulla vettura per correggere le sbavature che troveremo".