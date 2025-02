Largo ai giovani: Antonelli svetta a Sakhir, Lawson nella sua scia, quinto Hamilton

Primo giorno di prove "vere" (anche se non ancora ufficiali) per la Formula Uno in Bahrain. Dopo il lancio glamour di una settimana fa a Londra, dopo le presentazioni-non-presentazioni delle nuove monoposto e i vari shakedown su piste amiche (Silverstone) o private (Fiorano), le squadre che daranno vita al mondiale al via nel weekend centrale di marzo in Bahrain si confrontano finalmente muso contro muso sulla pista di Sakhir. Nei primi giri di ruote "d'ingresso" e nelle prime quattro ore di azione della tre giorni di test (con clima fresco, raffiche di vento e per diretta conseguenza sabbia sull'asfalto) Ferrari in pista con sir Lewis Hamilton che ha di fronte tra gli altri Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes e Liam Lawson con la Red Bull, quest’ultimo autore di un innocuo testacoda a un'ora dalla fine del suo turno di guida. Tre delle quattro Big Four del Mondiale insomma iniziano le operazioni con i nuovi arrivati in squadra. In attesa ai box Charles Leclerc, George Russell e il quattro volte (consecutive) campione del mondo Max Verstappen, vincitore delle due ultime edizioni del Gran Premio del Bahrain.