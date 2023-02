Stroll: "Che sfortuna, tornerò al volante prima possibile"

FORMULA 1

Il pilota canadese salta l'unica sessione di test premondiali in programma a fine settimana in Bahrain

© Aston Martin Twitter

Inizia in salita il Mondiale di Lance Stroll, o meglio inizierà in ritardo perché il pilota canadese di Aston Martin è stato vittima di un incidente mentre si allenava in bicicletta in Spagna ed ha riportato ferite che - come annuncia la stessa Casa britannica - gli impediranno di essere in pista a fianco di Fernando Alonso nei test precampionato in programma da giovedì 23 a sabato 25 febbraio a Sakhir. È stato lo stesso Lance a rassicurare i suoi tifosi sulle sue condizioni di salute ma per quanto riguarda il suo debutto al volante della AMR23 powered by Mercedes presentata una settimana fa negli headquarters Aston Martin di Silverstone, il team parla di valutazione quotidiana e di decisione da prendere a ridosso del GP del Bahrain in programma da venerdì 3 a domenica 5 marzo.

"Sfortunatamente ho avuto un incidente con la bici mentre mi allenavo in vista della nuova stagione. Sono deciso a tornare in macchina in tempi brevi e non vedo l'ora di affrontare questa stagione con la squadra. Sono motivatissimo a mettermi il più presto possibile alle spalle questo intoppo".

Questo il messaggio che il 24enne pilota di Montreal ha diffuso via social dopo l'incidente in allenamento riguardo alle cui cause, dinamica e conseguenze però lo stesso Lance e la sua squadra non hanno aprofondito. Aston Martin dispone di due piloti di riserva: Stoffel Vandooorne e Felipe Drugovich. Il pilota belga, campione in carica di Formula E, è però impegnato venerdì e sabato nel quinto round del Mondiale elettrico a Città del Capo. Quanto al giovane brasiliano, campione in carica della Formula 2, la sua partecipazione ai test potrebbe rappresentare una buona occasione di fare esperienza. Se poi Stroll non fosse dichiarato "fit" per il primo GP del Mondiale, il logico candidato a prendere il posto tornerebbe il più esperto Vandoorne. Non è da escludere nemmeno l'ipotesi che - per una questione di sinergie motoristiche - a dare una mano ad Alonso nelle tre fondamentali giornate di test di Sakhir possa essere prestato ad Aston Martin dalla Mercedes... Mick Schumacher, che ha alle spalle un'intera stagione di gare con le monoposto ed effetto suolo introdotte un anno fa dal nuovo regolamento tecnico.