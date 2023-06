Strapotere Verstappen: Leclerc-Hamilton, le ragioni di un... fantascambio

LA PROVOCAZIONE

L'esito del GP di Spagna rilancia l'urgenza di trovare un'alternativa allo strapotere del campione in carica e dei "Tori"

© Getty Images Sulla pista che più di qualsiasi altra nel calendario "restituisce" le indicazioni più veritiere su qualità delle monoposto e rapporti di forze tra le squadre, Mercedes si rilancia con Hamilton e Russell sul podio con l'inarrivabile Verstappen, Aston Martin inizia a segnare il passo, Ferrari incassa il secondo peggior risultato stagionale (dopo il doppio passaggio a vuoto di Melbourne). Ce n'è di che riflettere. Sui prossimi appuntamenti, nella "situation room" di Maranello, sulle prospettive a medio e lungo termine per la critica ma anche (e conta molto di più) per i vertici della Formula Uno stessa.

© Getty Images

Lo abbiamo scritto ieri: il successo globale della Formula Uno (intesa come sistema e come impresa) non può basarsi sullo strapotere di un solo team e di un solo pilota (per quanto bicampione del mondo) che accende la fantasia di diciassette milioni di connazionali ma non ha il carisma e l'aura leggendaria di molti dei colleghi che lo hanno preceduto nell'albo d'oro e di alcuni con i quali si confronta attualmente. Serve come minimo un pilota in grado di dare vita ad un dualismo salvifico. Verstappen ha già (anche se in modo controverso) avuto la meglio su Hamilton nel 2021, lo ha già in un certo senso "digerito" e l'inerzia di quella sfida sembra incontrovertibile. Al di là delle dichiarazioni catalane del Re Nero, che punta ad incrociare di nuovo le traiettorie con l'olandese nel finale di questa stagione o "al più tardi" (cit.) a partire dalla prossima, il vero candidato (forse l'unico) è Charles Leclerc. Con la Ferrari? Questo è lo scenario più suggestivo, al momento però piuttosto lontano. Tra il monegasco e la Rossa le crepe tendono ad allargarsi ed a riavvicinarne i bordi possono essere solo il ritorno alla vittoria e garanzie certe di una chance iridata fin dalla prossima stagione.

© Getty Images

Prendetela come una provocazione, perché di questo si tratta: il solo pilota con i "numeri" giusti non sembra essere Russell, non sembra essere Norris, tantomeno Ocon. Con il massimo rispetto per il talento e la class di tutti e tre. E poi non stiamo parlando di un semplice "sparring partner" come Sergio Perez. Le credenziali giuste le ha al momento proprio Leclerc, la macchina più indicata per provarci è la Mercedes. Definita come fantascienza e liquidata come tale da tutti gli interessati, l'ipotesi di un clamoroso scambio tra il monegasco e il Re Nero rimane tale ma in un certo senso si impone (dal punto di vista dell'organizzatore del Mondiale) come ma migliore delle possibilità di vivacizzare in prospettiva quella che è ormai a tutti gli effetti l'era-Verstappen. E se la cabina di regia di Formula One Group (Liberty Media) dovesse fare propria questa ipotesi, ecco che le sue possibilità di prendere corpo aumenterebbero esponenzialmente.

© Getty Images

Al tempo stesso, lo scambio Hamilton-Leclerc garantirebbe al sette volte iridato almeno una "outside chance" di puntare all'ottavo titolo da record assoluto con la Rossa. Operazione tentata una decina da Sebastian Vettel dopo il suo poker iridato con la Red Bull. Se poi volete immaginare un Leclerc di verde fasciato, a formare un dream team con Fernando Alonso, con la prospettiva (per Charles!) di diventare l'uomo di punta del prossimo assalto Honda al Mondiale, beh... fate pure!