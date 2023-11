Sprint Race Brasile, Leclerc: "Ottimista per la gara, ma per vincere...". Sainz: "Problemi al motore"

gp brasile

Il monegasco spera di potersi migliorare in vista della gara di domenica, lo spagnolo ammette: "Sapevamo sarebbe stata difficile"

F1, ultima Sprint in Brasile

















































































© Getty Images 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc chiude al quinto posto la Sprint Race in Brasile, un risultato che lascia tanto amaro in bocca in casa Ferrari. Tanta difficoltà con la gomma soft per il monegasco che ha avuto parecchio da ridire al box nei team radio, con la mescola rossa che non ha performato come sperato: "Mi aspettavo qualcosa di più paragonando il risultato ai nostri competitor, ma Red Bull e McLaren sono stati meglio di noi. Dobbiamo trovare qualcosa che nel nostro pacchetto oggi manca. Ho fatto fatica nella prima parte di gara perché c'era tanta gestione da fare per il motore, domani partendo secondo avremo meno macchine davanti e speriamo ci sia d'aiuto. Verso la fine ho potuto spingere di più, per domani sono ottimista. Ma per parlare di vittoria... Il target del weekend è battere Mercedes".

SAINZ: "PROBLEMI INASPETTATI"

Per trovare l'altra SF-23 di Carlos Sainz bisogna invece scendere fino all'ottavo posto, ultimo con punti a disposizione. Il madrileno, commentando la Sprint, ha sottolineato: "Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata perché dovevamo gestire e salvare più gomme, ma quello che è stato inaspettato è stato dover gestire la temperatura del motore. Abbiamo avuto tanti lift and coast e perso tanto tempo. Domani speriamo di poter spingere di più".

VASSEUR: "ABBIAMO AVUTO PROBLEMI AL MOTORE"

Il team principal Ferrari Frédéric Vasseur ha commentato così il risultato delle Rosse in Sprint Race a Interlagos: "Per domani avremo due set di medie e una di soft, speriamo sia un vantaggio perché stiamo cercando di dare il nostro meglio. Abbiamo fatto una buona gara, peccato che abbiamo dovuto gestire perché il motore si è surriscaldato. Nonostante ciò valuto la Sprint come positiva. Dobbiamo concentrarci sempre su noi stessi, Alpha Tauri ha avuto un set di soft nuove e domani anche noi saremo così. Dobbiamo fare lo stesso domani per avere meno degrado, vedremo perché sarà un altra storia. La partenza sarà cruciale, è molto più semplice girare con la pista sgombra anziché lottare in mezzo al gruppo. Sprint? Penso sia bella per i tifosi, ma per i team è diverso perché dipende tutto dalle mescole e il numero di gomme che abbiamo da usare. Serve gestire e fare scelte a volte frustranti, noi per esempio questo weekend abbiamo puntato di più sulla gara lunga".