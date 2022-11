Sprint Brasile, Russell: "Vittoria incredibile". Verstappen: "Qui siamo scarsi"

F1 BRASILE

Uno-due Mercedes in prima fila in vista del GP del Brasile che si prospetta essere ricco di emozioni

© Getty Images Un super George Russell si gode la vittoria della Sprint del GP del Brasile al termine di una gara condotta alla grande alla guida della sua Mercedes. Per il pilota britannico si tratta del primo successo con la scuderia delle "Frecce d'argento", vittoria che gli consentirà di partire davanti a tutti in vista della gara di domenica: "Una gara incredibile, non pensavo di avere così tanto passo ma questo dimostra quanto siamo cresciuti come team grazie al lavoro di tutti. La macchina sta andando alla grande".

"Non so come sarebbe andata con Verstappen con le soft, ma è andata bene. Nella sprint non devi esagerare nel correre rischi, ho cercato di cogliere l'occasione e ci siamo riusciti. È impensabile essere in prima fila, sarà una bella lotta con Verstappen che proverà a recuperare ma con la strategia possiamo puntare alla vittoria", ha concluso Russell.

HAMILTON: "POSSIAMO VINCERE"

Terzo posto alle spalle di Carlos Sainz per Lewis Hamilton che a Interlagos carica l'ambiente Mercedes: "Sono felicissimo di essere qui, un weekend incredibile con questo pubblico. Congratulazioni a Russell, la vittoria è dedicata a tutte le persone del team che hanno lavorato tanto. Domani dobbiamo provare e vincere la gara, ce la metteremo tutta. Speriamo di non soffrire troppo il degrado, sperando nel bel tempo. Sarebbe incredibile vincere domani".

VERSTAPPEN: "SIAMO SCARSI"

Delusione massima invece per Verstappen che, senza giri di parole, ha commentato così il suo quarto posto in Sprint: "Credevamo che la media fosse giusta. Per quanto ci riguarda neppure la soft era competitiva e il degrado era enorme. Analizzeremo il tutto stasera, speriamo che vada un po’ meglio in gara. Siamo scarsi qua, non stiamo andando come dovremmo”.